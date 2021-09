Opvallend: enkel Johan Museeuw kon de WK-wegrit al winnen op zijn verjaardag, Australiër kan komend weekend de tweede renner worden

Als Michael Matthews de WK-wegrit zou kunnen winnen, is hij nog maar de tweede renner die daarin zou slagen op zijn verjaardag. De vorige renner die de regenboogtrui kon behalen op zijn verjaardag, was een landgenoot.

Volgens Fuoriclasse kon Johan Museeuw in 1996 namelijk de WK-wegrit winnen op zijn verjaardag. Een straffe prestatie van de Belgische renner. Wordt Matthews de tweede renner die daarin slaagt? We weten het komend weekend.

🌈 Only 1 rider won the World Championships (road race) on his birthday date : 🇧🇪 Johan Museeuw in 1996



📅 Next Sunday, it's 🇦🇺 @blingmatthews birthday. Would he become the 2nd one ?#cycling #cyclisme #Flanders21 pic.twitter.com/XDoMMZNEAk