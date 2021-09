Florian Vermeersch verklaart vele valpartijen en andere cruciale momenten: "Dan zie je sommige manoeuvres..."

Florian Vermeersch liet een sterke indruk bij de beloften. De valpartijen, de cruciale momenten die net niet de kant van België opvielen: ze vormden een groot deel van het wedstrijdverhaal. Vermeersch is de gepaste man om daar duiding bij te geven.

Laten we beginnen bij de valpartijen. "Dit was een peloton met zowel ervaren als minder ervaren renners. Met alle respect voor de minder ervaren renners, die ook meedoen in de koers: je zag in het begin wel dat zij niet gewoon zijn om in zo'n groot, internationaal peloton te rijden. Dan zie je sommige manoeuvres..."

Manoeuvres die Vermeersch in de WorldTour niet hoeft te aanschouwen. "In de neutralisatiezone alleen zijn ze al twee of drie keer gevallen. Toen wist ik al dat het voor de heuvelzone kwestie ging zijn om niet te vallen. Het was oppassen, de drang naar voren was groot."

CHAOTISCH MOMENT

Op een gegeven moment vertrok er een kopgroep zonder landgenoot. "Dat was spijtig, dat was een beetje een chaotisch moment in de koers. Ik had voordien al een paar keer geprobeerd. Op het moment dat ze wegrijden zat ik een beetje alleen vooraan. Ze rijden weg zonder mij, uiteindelijk kan ik ook niet met alles meespringen."

Nadien nam Vermeersch nog volop zijn verantwoordelijkheid. Mede doordat hij er enkele keren een ferme lel opgaf, werden de aanvallers gegrepen. "Fabio Van Den Bossche en Wannes Van Tricht hadden eerst op kop gereden. Dan wist ik dat het aan mij was om het gat kleiner te maken. Dat is ook gelukt."

KAART NYS GETROKKEN

Vermeersch wist uiteraard ook wel dat dan ook nog zelf voor de medailles strijden er teveel aan was. "Ik heb mijn eigen kansen daarvoor opgeofferd, maar dat was afgesproken dat we gingen gaan voor Arnaud De Lie of Thibau Nys als er nog een grote groep samen was. Aangezien Arnaud was uitgevallen, hebben we de kaart Thibau getrokken. Doordat Arnaud en Lennert Van Eetvelt vallen, missen we twee man in de finale."