Is Denemarken het land om in de gaten te houden op het WK wielrennen? Zeer straffe selectie bij de Denen

Uiteraard hopen we volop op een sterke prestatie van onze Belgen op het WK wielrennen, maar toch gaan ze het met enkele andere landen niet onder de markt krijgen. Denk maar aan een Frankrijk en een Italië, maar ook aan Denemarken.

De Deense selectie is namelijk nog nooit zo sterk geweest als dit jaar. Zo starten ze zonder kopman, aangezien het land verschillende kaarten kan uitspelen. Denk maar aan Magnus Cort, die drie ritten kon winnen in de Vuelta, maar ook aan Mads Pedersen, die enkele jaren geleden nog wereldkampioen werd.

En dat is nog niet alles, want ook Kasper Asgreen is van de partij. De renner van Deceuninck-Quick-Step won dit jaar nog de Ronde van Vlaanderen. Verder zijn ook Valgren, die onlangs nog twee Italiaanse eendagswedstrijden won, Mikkel Bjerg, Andreas Kron, Mikkel Honoré en Mads Würtz Schmidt van de partij. Een zeer indrukwekkende selectie dus.