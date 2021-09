Karl Vannieuwkerke ziet het al gebeuren met Wout van Aert: "En een week later volgt een kleine wederdienst"

Afgelopen zondag was Yves Lampaert te gast bij Sporza. Karl Vannieuwkerke stelde hem een moeilijke vraag, maar Lampaert twijfelde niet.

Vannieuwkerke vroeg Yves Lampaert of hij zijn ploegmaat Kasper Asgreen op het WK zou terughalen als hij in de finale in de aanval ging. Lampaert twijfelde geen seconde om het te doen en zei alles te doen om Wout van Aert wereldkampioen te maken.

“Als je iemand van een andere nationaliteit, ook al is het een ploegmaat van Deceuninck-QuickStep, naar de regenboogtrui loodst, keert het ook terug voor de rest van je tijd hier op aarde”, schrijft Vannieuwkerke in zijn column bij KW erover. “Dan wordt het woord landverrader op je rug getatoeëerd. Zo werkt het nu eenmaal bij de supporters.”

Lefevere zou wel niet blij zijn, maar daar moet Lampaert volgens Vannieuwkerke niet achter kijken. Want de week erop zou het wel eens prijs kunnen zijn, met wat omgekeerde hulp.

“Als jij Wout van Aert zondag aan de wereldtitel helpt, kan dat een week later al terugkeren. Misschien zit er dan wel een kleine wederdienst tijdens Parijs-Roubaix in. Niemand gun ik een zege in de helleklassieker meer dan jou, Yves.”