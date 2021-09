🎥 Renner die voor de eerste medaille van Eritrea heeft gezorgd op het WK, pakt uit met straffe sprint: "van twaalfde naar tweede plaats op enkele meters"

Biniam Ghirmay heeft vrijdag een sterke indruk nagelaten op het WK. De renner eindigde namelijk op de tweede plaats en is zo de allereerste renner uit Eritrea die een medaille weet te behalen voor het land op het wereldkampioenschap.

Vooral de manier waarop, was straf. Zo reed Ghirmay een paar meters voor de finish nog op de twaalfde plaats, maar na een sterke sprint eindigde hij alsnog op de tweede plaats. Bekijk hieronder de beelden via de UCI.

From 12th to 2nd in a matter of metres.. 😮💥



Take a bow Biniam Ghirmay 🇪🇷#Flanders2021 pic.twitter.com/GRvOV5Ysnv