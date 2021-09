Dan toch geen transfer voor Edvald Boasson Hagen: Noorse renner blijft bij Franse wielerploeg

Edvald Boasson Hagen rijdt sinds dit jaar voor Team TotalEnergies en daar lijkt niet meteen verandering in te komen. De Noor kon wel aan de slag bij Uno-X, maar uiteindelijk komt er toch geen transfer.

Edvald Boasson Hagen is uiteraard geen onbekende renner in het wielrennen. Zo won de Noor in het verleden al drie ritten in de Tour de France. De voorbije jaren is het echter moeilijker voor Boasson Hagen om nog ritzeges binnen te halen.

Sinds dit jaar is de 34-jarige Noor bij Team TotalEnergies aan de slag, maar na dit seizoen kon hij de Franse wielerploeg al verlaten voor een avontuur bij Uno-X. Volgens het Noorse TV2 gaat deze deal echter niet door, waardoor Boasson Hagen dan toch gewoon bij Team TotalEnergies lijkt te blijven.