Nog reacties na WK bij vrouwen: emotionele dag voor D'hoore, 'onwijs veel volk' bezorgde Belgische dames kippenvel

Naast Kopecky gaven ook de andere Belgische dames het beste van zichzelf. D'hoore reed haar laatste WK, Vandenbulcke was na een terugkeer de derde landgenote in de ruime groep en Demey deed ook haar duit in het zakje. Alle drie deden ze na het WK hun verhaal.

Weinig rensters die zo de beleving gekoesterd zullen hebben als de afscheidnemende Jolien D'hoore. "Ik kreeg van veel collega's felicitaties voor mijn carrière. Dat was wel emotioneel. Ik heb met kippenvel rondgereden." En hoe was de wedstrijd zelf? "Het was een slopende koers, op een slopend parcours."

Toch bleek definitief afstand nemen een moeilijke zaak. "De klimmetjes zijn niet lang en lastig genoeg om het verschil te maken. Op het einde voel je alles wel doorwegen. Als je lang genoeg fris kan blijven, kan je ver geraken. Ik kijk nu uit naar Parijs-Roubaix."

HET SNEL BEKOPEN NA DEMARRAGE

Het WK bij de dames draaide uit op een sprint met een toch nog compacte groep. "We hadden niet verwacht dat het echt zo'n grote groep ging zijn", klonk het bij Jesse Vandenbulcke aan de aankomst. "We hebben wel hard doorgereden. Er stond wel te weinig wind om het bijvoorbeeld richting Smeysberg eens een waaier te trekken ofzo. Als je hier demarreert, bekoop je dat onmiddellijk. Ik denk dat dat de reden was."

© photonews

Meerdere landen hadden ook baat bij een sprint. "Ik denk dat iedereen het een beetje wou controleren. Het was echt moeilijk om weg te geraken. Iedereen keek ook naar iedereen. Het zijn ook de besten van de wereld die hier zijn, dus dat is gewoon heel moeilijk." Vandenbulcke keerde een paar keer uit de achtergrond terug, ook aangemoedigd door de fans. "Overal stond er onwijs veel volk langs de kant van het parcours."

"Toen we de eerste keer in Leuven kwamen, ging het al snel. Dan was het gewoon een kwestie om met Lotte en Jolien zoveel mogelijk vooraan te zitten. Ik denk dat ik goed mijn best heb kunnen doen aan de tweede keer Smeysberg. Dan was het in de tweede groep belanden en heb ik niet meer kunnen aanpikken, maar al bij al ben ik wel tevreden over wat ik heb kunnen doen", besluit Valerie Demey.

BIJ DE MANNEN SELECTIEVER

Kunnen er uit de vrouwenkoers conclusies getrokken worden voor de mannen? "Bij ons werd het tempo vrij hoog gehouden en daardoor was het een afvallingskoers. Bij de mannen zal het misschien selectiever zijn." Alleszins top dat ook bij de vrouwenkoers het publiek al rijen dik stond. "Fantastisch, hé, dat is kippenvel van begin tot einde. Misschien raar om te zeggen: als je gelost bent, heb je iets meer tijd om daarvan te genieten."