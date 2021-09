Vanhove doet er toptiennotering bij voor ons land en looft Bäckstedt: "Gezien dat ik min of meer bij de top behoor"

Voorlopig stellen we het met toptiennoteringen, ook Marith Vanhove behaalde er eentje. Zoe Bäckstedt reed naar de overwinning bij de meisjes junioren, zij is dan ook niet de eerste de beste. Vanhove wist zich goed te plaatsen bij de groep achtervolgers en werd zevende.

"In het begin was het heel hectisch", deed Vanhove aan de aankomst in Leuven het verhaal van het eerste wedstrijddeel. "Ik heb het geluk gehad dat ik niet bij een valpartij zat en geen materiaalpech had." Heeft ze tijdens de koers sterke blokken aan het werk gezien? "Groot-Brittanië heeft veel gecontroleerd en echt als ploeg gereden. Daarnaast zat Nederland ook wel op hetzelfde niveau."

Vanhove nestelde zich in een mooie groep, van waaruit enkel Bäckstedt en Schid konden ontsnappen. "Ze vertrokken op moment dat ik à bloc zat. Het is mooi dat ik het zo af kan ronden met een zevende plek. Ik had gehoopt om in de wegrit een goede prestatie neer te zetten. Ik heb gezien dat ik min of meer bij de top behoor. Het was ook wel een parcours voor mij, dus ik denk dat ik zeker tevreden mag zijn."

STERKSTE TWEE VOORAAN

Voor de winnares heeft Vanhove enkel mooie woorden over. "Zoe is nog eerstejaars, maar ze is zo getalenteerd. Enkele weken geleden heeft ze twee wereldrecords op de piste gereden. Dat zegt ook wel genoeg. Het waren de sterkste twee die vooraan reden."