VOORBESCHOUWING: eindelijk de regenboogtrui voor Wout van Aert? Of toch Alaphilippe, van der Poel of iemand van de Denen?

Zondag is het zo ver. Dan staat in ons land het WK wielrennen op de weg. De druk op ons land is groot, want met Wout van Aert hebben we misschien wel de gedoodverfde favoriet om de regenboogtrui binnen te halen.

De renner die zondag het WK wint, zal sowieso een renner zijn die over een zeer goede vorm beschikt. Het parcours is namelijk enorm zwaar. Zo krijgen de renners maar liefst 268 kilometer te verwerken.

Het peloton rijdt van Antwerpen naar Leuven en onderweg volgen heel wat lastige beklimmingen. Zo lijkt dit parcours wel het beste voor een klassieke renner. Een klassiek parcours in eigen land: dan denken we uiteraard meteen aan Wout van Aert.

© photonews

Onze landgenoot is ongetwijfeld de grote favoriet om zondag de WK-wegrit op zijn naam te schrijven. Met knechten als Evenepoel en Stuyven wordt de druk alleen maar groter voor van Aert om zondag te winnen.

De andere favorieten

Uiteraard is Wout van Aert niet de enige favoriet voor zondag. Zo wordt er bijvoorbeeld ook gekeken naar Sonny Colbrelli. De Italiaan maakte op het EK een sterke indruk door Evenepoel te volgen en ook de Europese titel te pakken in de sprint.

Daarnaast is er ook een zekere Mathieu van der Poel. De Nederlander had de voorbije weken last van zijn rug, waardoor er niet echt naar hem gekeken wordt, maar van der Poel is altijd een renner om in de gaten te houden, in welke vorm dan ook.

© photonews

Wout van Aert zal ook rekening moeten houden met een heel land, want bij Denemarken hebben ze verschillende renners die azen op de regenboogtrui. Denk maar aan een Magnus Cort, Kasper Asgreen of een Mads Pedersen.

En dan vergeten we nog de vorige wereldkampioen, Julian Alaphilppe. De Fransman van Deceuninck-Quick-Step heeft zich de voorbije weken verstopt, maar reken maar dat hij klaar is om nog een keer te knallen.

© photonews

Verder zijn er ook nog enkele sprinters waar naar gekeken kan worden. Zo denken we aan Caleb Ewan, Michael Matthews (die zondag jarig is) en Peter Sagan. Ook Tom Pidcock is een renner om in de gaten te houden.

Het mag dus wel duidelijk zijn dat er heel wat favorieten zijn voor de regenboogtrui. Het belooft dan ook een zeer spannende editie te worden van het wereldkampioenschap. Kan Wout van Aert eindelijk zijn droom waarmaken of steekt een andere renner daar een stokje voor? Het antwoord weten we zondagmiddag.

ONZE STERREN VOOR HET WK WIELRENNEN BIJ DE MANNEN:

**** Wout van Aert

*** Sonny Colbrelli, Mathieu van der Poel

** Magnus Cort, Julian Alaphilippe, Kasper Asgreen

* Michael Matthews, Tom Pidcock, Jasper Stuyven, Peter Sagan