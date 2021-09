Vos mist op haar 34ste gouden kans op 4de wereldtitel: "Balsamo 1 van mijn favorieten, wij moesten koers hard maken"

Wat een kans voor Marianne Vos. Velen zagen haar al een vierde wereldtitel behalen, maar Balsamo wist haar op het WK te vloeren in de sprint. In de eerste momenten na de finish was Vos troosteloos. Even later had ze op de persconferentie toch haar glimlach teruggevonden.

"Eerst was ik ontgoocheld, want je bent zo dicht bij het goud", beschreef Vos haar emoties. "Ik had het graag willen afmaken. Elisa Balsamo heeft het uitstekend gedaan. Toen ze de sprint begon, kwam ik niet op volle snelheid en voelde ik al dat het moeilijk zou worden. Het enige wat ik nog kon doen, is het zilver behalen. Ik ben tevreden dat ik dat dan toch doe. De glimlach is terug."

© photonews

Achteraf werden vragen gesteld bij de Nederlandse tactiek. Vos vond echter niet dat er grote fouten gemaakt zijn, behalve misschien bij één fase in de wedstrijd. "Toen García voorop was, moest Annemiek van Vleuten veel werk opknappen. Dat was niet ideaal, maar voorts verliep de koers wel goed voor mij. Het was natuurlijk beter geweest als ik gewonnen had."

ANDERE SPRINTSTERS VERMOEIEN

Op een gegeven moment maakte Vos ook deel uit van een kopgroep van vijf. "Voor mij was dat niet het moment om te koersen, want dan weet je dat er misschien op de sprint minder op zit." Had Oranje er ook voor kunnen kiezen om minder offensief te koersen en resoluut voor een sprint en een lead-out te gaant? "Het was ook goed om de andere sprintsters moe te maken, dat was ook deel van het plan."

Vos ging dus met een goed gevoel naar de laatste kilometers. "Tot dan was de situatie goed voor mij, maar we wisten dat het een zware finale ging zijn. We wilden de koers hard maken. Elisa was gewoon sneller dan ik aan de meet."

GEEN VERRASSING

De wereldtitel van Balsamo komt voor de buitenwereld als een verrassing, maar niet voor Vos. "Ik heb tegen veel mensen gezegd dat ze één van mijn favorieten was. Ik had haar zien koersen in de Brabantse Pijl. Ze koerst altijd goed in Vlaanderen. Ze is een sprintster die ook kan overleven op zwaarder terrein. Italië is als land altijd sterk op het WK, het was een land om in de gaten te houden."