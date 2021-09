📷 Ullrich lijkt opnieuw op rechte pad en heeft hartelijke ontmoeting met oude rivaal Armstrong

Jan Ullrich won in 1997 de Ronde van Frankrijk maar stootte nadien telkens op Lance Armstrong. De Duitse wielrenner was de voorbije jaren aan lager wal geraakt maar lijkt daar nu toch bovenop te zijn gekomen.

In 2018 was Ullrich regelmatig in het nieuws maar niet beaald voor de juiste redenen. Hij had een prostituee mishandeld, een restaurantmedewerker bij de keel gegrepen, zich laten opnemen in een ontwenningskliniek...

Ondertussen lijkt het toch wat beter te zijn met Der Jan want zijn eeuwige rivaal Lance Armstrong deelde foto's op social media van een ontmoeting tussen de twee. Ook George Hincapie en Johan Bruyneel waren aanwezig op het wielerevenement in Mallorca.

Ullrich en Armstrong vochten legendarische duels uit in de Ronde van Frankrijk. Ullrich werd vier maal tweede achter de Amerikaan maar kon niet van hem winnen.

"Het is onmogelijk om onder woorden te brengen wat het voor mij betekent om je opnieuw gezond terug te zien. Ik ben zo trots op je, kampioen. Ik hou enorm veel van je en zal er altijd voor je zijn!", deelde Lance Armstrong op zijn specials