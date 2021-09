Alaphilippe gebruikt boegeroep als motivatie en kan nieuwe triomf amper geloven: "Ik heb tijd nodig om het te beseffen"

Nog een jaar langer Julian Alaphilippe in de regenboogtrui dus. Hij kan het amper geloven. In elk geval heeft hij zijn tweede wereldtitel niet gestolen: opnieuw en opnieuw en opnieuw viel hij aan. Het gaat wel enige tijd vormen om te laten doordringen dat zijn periode als wereldkampioen verlengd wor

Na al een paar keer gedemarreerd te hebben, deed Alaphilippe er op de voorlaatste keer Sint-Antoniusberg er nog een laag bovenop. "Ik had niet gedacht al alleen te blijven. Het waren lastige laatste kilometers. Het is snel voorbij gegaan. Ik zal tijd nodig om me dit te realiseren, want ik had me dit niet kunnen inbeelden", zegt Alaphilippe over zijn tweede wereldtitel.

TAAK WAS OM AAN TE VALLEN

De Franse kopman koerste zoals we dat van hem gewoon zijn: zo aanvallend mogelijk. "Ik voelde me de hele dag goed. Het was ook mijn taak om iets te proberen. Ik was niet hier om de sprint af te wachten. Ik heb besloten om aan te vallen en ik heb alles gegeven."

© photonews

De wereldkampioen was bij momenten sprakeloos tijdens zijn persconferentie in Leuven. "Eerlijk gezegd besef ik nog niet dat ik de regenboogtrui opnieuw gewonnen heb. Ik genoot vorige week van mijn trainingskilometers, ik wilde gewoon een goede koers rijden met Franse teamgenoten. Ik heb tijd nodig om te beseffen dat ik voor het tweede jaar op rij deze trui ga dragen."

NIET GEFOCUST OP 1 RENNER

Hoe waren de gedragingen tussen de favorieten? "Iedereen was gefcoust op zijn koers. Iedereen wist dat Wout van Aert één van de snelste en sterksten was. Je had dan ook nog Colbrelli, Mathieu van der Poel. Er zaten veel sterke mannen vooraan. Ik heb mij niet gefocust op één renner. Ik wilde gewoon het verschil maken."

© photonews

Alaphilippe had ook opgemerkt hoeveel publiek er was opgedaagd. Dat bracht voor hem positieve en negatieve aspecten met zich mee. "Ik heb veel steun gevoeld van de mensen langs de kant van de weg. In de laatste ronde waren er wel Belgische fans die me gevraagd hebben om te vertragen. Meer ga ik niet zeggen." Wat Alaphilippe bedoelt, is dat sommige toeschouwers hem trakteerden op boegeroep.

EEN IRONISCHE 'DANKUWEL'

Loulou maakte zich er finaal niet druk in. "Ik versta het, het is normaal. Ik kan alleen maar 'bedankt' zeggen, want ik heb er motivatie uitgehaald." Een klasbak als hij verdient echter alleen maar aanmoedigingen en respect.