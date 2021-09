José De Cauwer kruipt nog eens in rol als bondscoach: "Dat lijkt me toch niet de juiste tactiek..."

Nu is hij co-commentator maar tot en met 2005 was José De Cauwer ook lange tijd ploegleider en bondscoach.

Geen beter man beschikbaar om de tactiek van de Belgen te wikken en wegen voor het WK van komende zondag.

Die tactiek van bondscoach Sven Vanthourenhout lijkt dudielijk: alles op Wout van Aert. Dat is volgens De Cauwer toch niet the way to go.

"Het lijkt me niet de goeie tactiek. We moeten vol voor de Belgen gaan, maar het maakt niet uit wie het afmaakt. We moeten een andere kaart moeten pakkeen wanneer nodi. Als Stuyven op pad is met een strijkijzer, laat hem maar naar de finish rijden", klinkt het.