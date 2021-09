Philippe Gilbert heeft geen rancunegevoelens meer en steunt Belgische ploeg op WK

Toen de bondscoach zijn selectie bekendmaakte, waren Gilbert en Van Avermaet slechts renners op de reservelijst. De voormalige wereldkampioen legde zich neer bij de beslissing van Sven Vanthourenhout maar kon toch ook niet onder stoelen of banken steken dat hij er niet mee zat.

Op het EK mocht Gilbert wel mee als wegkapitein en hij vroeg toen luidop in de pers waarom hij op het WK geen wegkapitein mocht zijn.

Maar Gilbert lijkt de knop nu toch omgedraaid te hebben en wenst de Belgische ploeg veel succes zondag:

Let’s hope by this evening I will no longer be the last Belgian World Champion.

Good luck to the @BELCycling team. I’m sure you will be cheered on by the best fans in the world! šŸ‡§šŸ‡Ŗ šŸ’Ŗ



Merci @Vivelevelo_be voor de mooie montage!https://t.co/GwvlEBJHR6#Flanders2021