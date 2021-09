Was Remco Evenepoel op weg naar de wereldtitel? "Hij deed iedereen pijn"

Remco Evenepoel reed een fantastische koers, maar de vraag is en blijft of hij geen tweede kopman had kunnen zijn.

Evenepoel heeft goed gescoord op de sympathiemeter. En terecht ook, wat hij liet zien op het WK toonde zijn supervorm van de voorbije weken. "Hadden de Belgen achter Evenepoel moeten rijden op 60 km van de streep?", vroeg Eddy Planckaert zich af bij Spoza. "Die vraag begrijp ik, maar het is heel erg moeilijk om zo'n wedstrijd te rijden zonder oortjes", zei ploegmaat Tim Declercq. "Ik dacht bijvoorbeeld dat het groepje waarmee Remco vertrok met 6 was. Plots hoorde ik dat er 12 man weg was." Want Evenepoel spaarde werkelijk niemand, ook zijn eigen ploegmaten niet. "In de kopgroep maande ik hem aan om kalmer aan te doen", lachte 'El Tractor'. "Remco koerst nog op instinct, hij zal de komende jaren wel leren om iets meer op reserve te rijden. Elke keer dat hij naar de kop reed, deed hij iedereen pijn."