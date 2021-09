Nieuwe datum gezocht voor audiëntie: Van Aert en Evenepoel voorlopig niet langs bij koning Filip

Van Aert en Evenepoel pakten wel degelijk een medaille op het WK, in het tijdrijden dan. Een audiëntie bij koning Filip stond op het programma voor alle Belgische medaillewinnaars. Naast de twee bekende Belgische toppers uit de elite zijn dat ook nog Alec Segaert en Florian Vermeersch.

Het bezoek aan het kasteel van Laken was maandag al voorzien, maar Belgian Cycling heeft aan Belga laten weten dat de audiëntie is uitgesteld. Dat zou niets te maken hebben met de teleurstellende afloop van de WK-wegrit bij de mannen op zondag.

Wel is het zo dat het schema van een aantal renners hen niet toeliet om aanwezig te zijn. Bij Belgian Cycling hadden ze graag iedereen erbij en daarom is gekozen voor uitstel. Het is nog niet meteen duidelijk wanneer de audiëntie dan wel kan doorgaan.

© photonews

Koning Filip heeft recent wel een aantal andere Belgische renners en rensters ontmoet tijdens zijn bezoek aan het WK wielrennen na de wedstrijd mixed relay.