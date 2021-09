Wesley Kreder vindt nieuwe werkgever voor de komende jaren

Wesley Kreder zal volgend jaar niet langer voor Intermarché-Wanty-Gobert rijden. Hij trekt naar het Franse Cofidis.

Kreder is pas sinds dit seizoen prof, nu trekt hij voor 2 jaar naar Cofidis. “Rijden voor Cofidis is als een droom die uitkomt', vertelt Kreder. “Ik ben erg blij om deel uit te maken van dit prestigieuze team.”

Daarmee zet Kreder wel een stap in het onbekende, zo beseft hij ook. “Het is een geweldige uitdaging en alles zal weer nieuw voor me zijn. Ik ben echter bereid om die uitdaging aan te gaan, want ik ben het type renner dat zich voor tweehonderd procent wegzet voor het team. Ik zal alles doen voor mijn nieuwe ploeggenoten.”

Cofidis haalde voor volgend seizoen al heel wat nieuwe mannen binnen. Kreder is de zevende nieuwe naam.