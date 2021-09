Alpecin-Fenix blijft ook volgend jaar rekenen op 29-jarige Belg: "Blij dat ik mij kon bewijzen"

Na zijn eerste twee jaar bij de ploeg geeft Alpecin-Fenix een nieuw contract aan de 29-jarige Belgische wielrenner Floris De Tier, die voordien bij Topsport-Vlaanderen en LottoNL-Jumbo koerste. De Tier kent in zijn rol in dienst een beter seizoen dan in 2020 en reed onlangs de Vuelta uit.

Alpecin-Fenix wil De Tier zeker de kans geven om op dit elan verder te gaan en heeft met hem een overeenkomst bereikt voor een extra jaar. "Na een moeilijk 2020 ben ik blij dat ik mij in 2021 kon bewijzen door de ploeg te assisteren en ook zelf mijn kansen te grijpen. Dat geeft je veel vertrouwen", zegt De Tier op de Facebookpagina van zijn ploeg.

De Tier is zelf dan ook gebrand om er een goed derde jaar bij zijn huidige ploeg van te maken. "Ik kan me goed vinden in de rol die de ploeg me gegeven heeft en ik ben blij dat ik na die twee jaar mijn contract kan verlengen", aldus de Oost-Vlaming.

De sfeer bij Alpecin-Fenix bevalt hem immers zeer goed. "We zijn een groep renners die dicht bij mekaar staan. Dat is de sleutel tot ons succes en maakt het nog meer genietbaar om daar deel van uit te maken. Ik kijk er al naar uit om opnieuw alles te geven in 2022!"