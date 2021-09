UAE zorgt met Spaanse sprinter voor een bisnummer in Sicilië

Het stond in de sterren geschreven, die tweede triomf voor UAE in de Ronde van Sicilië. De Spaanse sprinter Juan Sebastián Molano nam opnieuw de maat van de andere rappe mannen. Het is uiteraard niet de best bezette koers qua sprintersgeweld, Molano blijkt veruit de snelste.

Ondanks dat een massasprint het meest waarschijnlijke scenario was in Mondello, waren er wel een aantal aanvallers die zich onderweg geroepen voelde. Zo sprong in de finale Bortoluzzi weg op zeventien kilometer van de aankomst. Meer dan enkele kilometers voorop blijven was hem niet gegund. LATE UITVALLEN TEVERGEEFS Nadien waren er nog enkele late uitvallen van andere renners. Allen waren ze tevergeefs. Het was dus op naar de sprint, met vooral de vraag of Molano voor de tweede dag op rij aan het feest zou zijn of een andere sprinter revanche kon nemen. Neen dus, het werd twee op twee: de voorbereiding op de sprint van UAE was perfect en Molano spurtte enige concurrentie meteen uit het wiel.