Tony Martin blikt terug op periode met Cancellara en Wiggins als concurrenten: "Het was een uniek tijdperk"

Tony Martin is wielrenner af en kan nu terugblikken op zijn carrière. Met Cancellara en Wiggins had de Duitse tijdritspecialist in de loop der jaren concurrenten om u tegen te zeggen. Het zegt veel over Martin dat hij uiteindelijk toch vier keer de individuele tijdrit op een WK won.

"Dat is indrukwekkend. Elke titel zit nog in mijn hoofd. Ik herinner me elke koers alsof het gisteren was", zegt Martin. Daarnaast waren er ook elf nationale tijdrittitels, won hij ook drie keer het WK ploegentijdrijden en onlangs in Vlaanderen ook het WK mixed relay. "Ik heb nu tijd om alle truien eens op te hangen. Ze liggen allemaal in de kelder. Na mijn pensioen moet ik misschien toch mijn overwinningen meer zichtbaar maken in huis."

DANKBARE MARTIN

Om al die titels te behalen, moest Martin ook de maat nemen van enkele andere klasbakken. Zo waren er de beklijvende duels met Cancellara. "Het tijdperk met Cancellara was uniek. We hebben mooie gevechten gehad. Ik ben daar dankbaar voor, anders zou het maar saai geweest zij. Hij heeft veel gewonnen en ik ook, je wist nooit op voorhand wie de volgende tijdrit ging winnen."

Er is nog een andere tijdrijder die Martin nooit zal vergeten: hij deelde met hem het podium op de WKs van 2011, 2013en 2014. "Bradley Wiggins is ook iemand die vaak met ons meedeed voor de prijzen. Met ons drie hadden we een mooi tijdperk, al is het ondertussen al lang geleden."