Van der Poel zag dat Belgische ploeg een cruciaal element ontbrak

Het WK wielrennen blijft nog even nazinderen. Volgens Adrie van der Poel had bondscoach Sven Vanthourenhout in zijn selectie altijd een wegkapitein moeten opnemen.

“Een type-Gilbert. Of Van Avermaet. Maar ik denk nog eerder aan Philippe Gilbert”, zei hij bij Extra Time Koers. Hij vond dat de Belgen iemand nodig hadden om de inspanningen te verdelen. Ook Iljo Keisse ging daarmee akkoord. “Ik vond het ook niet aan Remco om al dat werk op zijn schouders te nemen in de finale in die groep van 17, met al die grote namen. Hij nam 25 kilometer in zijn eentje voor zijn rekening. Op het moment dat ze hem écht konden gebruiken, waren zijn vleugels geknipt.”