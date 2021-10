Fransman van Arkéa-Samsic is de sterkste in de Classic Loire Atlantique, Jan Bakelants eerste Belg op vijftiende plaats

Alan Riou heeft deze middag misschien wel de mooiste overwinning uit zijn carrière geboekt. De Fransman van Arkéa-Samsic was namelijk de sterkste in de Classic Loire Atlantique. Hij haalde het voor Madouas en Godon.

Frankrijk boven in de Classic Loire Atlantique. Zo staan er namelijk drie Fransmannen op het podium na de Franse eendagswedstrijd. De eerste plaats is voor Alan Riou, die zo de mooiste zege uit zijn carrière heeft geboekt.

De renner van Arkéa-Samsic was net iets sterker dan Valentin Madouas en Dorian Godon. Jan Bakelants was de eerste Belg op de vijftiende plaats, terwijl er met Jens Reynders (20e plaats) nog een Belg in de top-20 is geëindigd.