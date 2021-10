Vincent Baestaens geeft goede voorbeeld in de VS en zit al aan derde overwinning van het seizoen

Binnenkort krijgen de toppers in de cross drie WB-crossen in de VS voorgeschoteld. Vincent Baestaens weet alvast hoe het voelt om daar te winnen. Baestaens was de beste in de Charm City Cross in Baltimore. Al de derde zege van het seizoen voor hem.

Het was weinig verrassend dat Baestaens in deze veldrit vooral moest opboksen tegen Amerikanen. In het bijzonder met Kerry Werner en Stephen Hyde moest hij rekening houden. Uiteindelijk haalde de renner van Deschacht-Group Hens-Maes Containers wel de bovenhand. SECONDENSPEL De drie genoemde veldrijders mochten dus ook op het podium plaatsnemen. Baestaens hield aan de finish drie seconden over op Werner en Hyde kwam vijf seconden na de winnaar over de streep. Bij de vrouwen won Clara Honsinger, de Amerikaanse die vorig seizoen ook in Europa de toppers bij momenten het vuur aan de schenen legde. Baestaens won eerder ook al twee veldritten in Rochester. In eigen land kwam hij in actie in Lokeren: in de Rapencross eindigde Baestaens op een achtste plaats.