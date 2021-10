Wielercontracten: Deceuninck-Quick.Step houdt Štybar en Intermarché verlengt drie contracten, De la Cruz weg bij UAE

Zdeněk Štybar blijft volgend seizoen voor Deceuninck-Quick.Step koersen. Ook Intermarché-Wanty-Gobert heeft een nieuw akkoord bereikt, met wel drie van zijn huidige renners. Bij UAE is er wel een nieuwe vertrekker bekend: De la Cruz gaat naar Astana.

Een officieel statement van Deceuninck-Quick.Step laat nog op zich wachten, maar Patrick Lefevere heeft in zijn column in Het Nieuwsblad de contractverlenging van Štybar al aangekondigd. "Afgelopen week hebben we zijn contract met één jaar verlengd", aldus Lefevere. De 35-jarige Štybar begint in 2022 reeds aan zijn twaalfde seizoen bij Quick.Step.

© photonews

Ook bij Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux zijn ze volop bezig met de ploeg voor volgend jaar. Met Aimé De Gendt en Kévin Van Melsen hebben twee Belgen hun contract verlengd. De Gendt blijft zeker aan boord tot 2023; Van Melsen tot 2022. Ook met de Italiaan Andrea Pasqualon is er een nieuwe overeenkomst voor één jaar.

Er was al heel wat activiteit van UAE op de wielermarkt, maar nu ziet het een renner vertrekken. David de la Cruz, de nummer zeven van de Vuelta, zoekt andere oorden op. Bij Astana verwelkomen ze De la Cruz met open armen: hij tekende voor twee seizoenen. "David is een ervaren en complete renner die onze ploeg versterkt in rittenkoersen", zegt Vinokourov.

© photonews

Het belangrijkste contract is wellicht afgesloten door Alpecin-Fenix. Niet met een renner, maar wel met een sponsor, de hoofdsponsor nota bene. Alpecin blijft de ploeg zeker sponsoren tot 2025.