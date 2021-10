Jasper Stuyven vond het een heroïsche Parijs-Roubaix: "Ik ben blij dat ik nog leef"

Jasper Stuyven maakte op het WK nog heel wat indruk door op de vierde plaats te eindigen, maar in Parijs-Roubaix mocht het niet zijn voor onze landgenoot. Hij eindigde uiteindelijk op de 25e plaats.

Bij zijn ploeg Trek-Segafredo deed Jasper Stuyven zijn verhaal na Parijs-Roubaix. "Alles ging goed tot ik van fiets moest wisselen. Ik kwam ten val en het was op een bijzonder slecht moment. Theuns probeerde mij terug naar voor te brengen, maar een renner voor ons kwam ten val, waardoor ook wij opnieuw neer gingen", aldus Stuyven.

Daarna sloeg de vermoeidheid toe bij onze landgenoot. "Ik kwam nog terug tot bij het peloton, maar dan begon de vermoeidheid toe te slaan, waardoor ik opnieuw de voeling verloor", legde Jasper Stuyven uit.

Volgens Stuyven was het een heroïsche Parijs-Roubaix. "Het is er één voor in de geschiedenisboeken. Ik ben blij dat ik nog leef. Het was een hele ervaring", besloot de renner van Trek-Segafredo.