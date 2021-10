Renner van Trek-Segafredo maakt indruk op nationaal kampioenschap van Ierland: kampioen in het tijdrijden, maar ook overwinning in de wegrit

Ryan Mullen heeft een uitstekende week achter de rug in zijn thuisland Ierland. Zo heeft hij niet alleen de titel in het tijdrijden te pakken, maar won hij ook de wegrit. Hij haalde het zondag in de wegrit nipt van Daire Feeley.

Zondag stond in Ierland het nationale kampioenschap op de weg op het programma. Eerder in de week werd het nationale kampioenschap in het tijdrijden al afgewerkt en daarin was Ryan Mullen van Trek-Segafredo de sterkste.

Maar Mullen heeft een dubbelslag behaald, want ook in de wegrit was hij de sterkste door Daire Feeley te kloppen in de sprint. Daardoor zal Mullen volgend seizoen zowel in de tijdrit als in de wegrit met de nationale trui van Ierland te zien zijn.