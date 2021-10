Evenepoel heeft niet het gevoel iets te moeten bewijzen in Lombardije: "Als je zo koers aanvat, kun je enkel verliezen"

Langsgaan op de plek waar hij viel doet Remo Evenepoel dan toch niet. De Ronde van Lombardije van 2021 moet vooral het bewijs worden dat Evenepoel het incident van vorig jaar helemaal achter zich moet laten. Zichzelf bewijzen moet hij niet noodzakelijk, aldus Evenepoel.

Het is niet zo dat Evenepoel aan de start komt met de bedoeling zich te revancheren. "Als je zo de koers aanvat, op die manier, kun je enkel maar verliezen. Ik heb niet het gevoel dat ik iemand iets moet bewijzen. Ik ben gewoon blij er opnieuw bij te zijn."

Het is ook niet zo dat Evenepoel in discussie gegaan is met de organisatie inzake veiligheid na zijn val van vorig jaar. "Ik ben vooral bezig geweest met mijn revalidatie. Nu Phil (Philippe Gilbert) in de atletencommissie zit, kan hij dat misschien aankaarten. Het is niet aan mij of mijn ploeg om het veiliger te maken. We zullen zaterdag zien of het veiliger is."

EERLIJK ZIJN MET ALAPHILIPPE EN ALMEIDA

In hoeverre was zijn zege in de Copa Bernocchi belangrijk. "Het was een goede generale repetitie. Ik voelde me op het WK al heel goed." Evenepoel kijkt vooral uit naar de Ronde van Lombardije. "Het gaat plezant worden." Met Almeida en Alaphilippe zijn er nog twee renners in zijn team kandidaat voor het kopmanschap. "We gaan eerlijk moeten zijn tegen mekaar."