OFFICIEEL: ritwinnaar in de Ronde van Italië verlaat UAE Team Emirates voor Astana - Premier Tech

Een nieuwe uitdaging voor Joe Dombrowski. De Amerikaanse klimmer verlaat UAE Team Emirates en gaat bij Astana-Premier Tech aan de slag. Dombrowski heeft daar een contract voor twee seizoenen getekend.

Joe Dombrowski is geen onbekende in de wielersport. Zo kon de Amerikaan dit jaar nog een rit in de Ronde van Italië winnen. Hij haalde het namelijk in de vierde etappe voor de Italianen De Marchi en Fiorelli.

💥 Joe Dombrowski signs with Team Astana for two seasons



“Astana is a big team with a long history and this team has had great successes in the sport for many years, and I am excited to become a part of that", - @JoeDombro



📰👉 https://t.co/kf1rYz9Pjw



📸 @GettySport pic.twitter.com/QwblNVtES2