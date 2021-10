Nederlander loopt gebroken rib en klaplong op door val in Parijs-Roubaix: "Laatste koers voor Intermarché"

"Vanwege mijn val in Parijs-Roubaix ging ik naar het ziekenhuis om mijn ribben te laten onderzoeken", schrijft Kreder op Twitter. "Blijkt dat ik mijn linkerrib gebroken heb en ook een klaplong heb opgelopen. Jammer genoeg was Parijs-Roubaix mijn laatste koers voor Intermarché-Wanty-Gobert."

Last week I went to the hospital to check my ribs. Because the crash in @Paris_Roubaix



And it turns out I've been broke my left rib and a collapsed lung..



Unfortunately Paris-Roubaix was my last race of this season for @IntermarcheWG pic.twitter.com/5FC1aN2jbH