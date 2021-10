Pogačar klopt Italiaan van Deceuninck-Quick.Step en wint net als Merckx in '72 Tour en Lombardije in zelfde jaar

Tadej Pogačar heeft geschiedenis geschreven: hij wint de Tour én Lombardije. Eddy Merckx was de laatste die dit in hetzelfde jaar klaarspeelde: 'De Kannibaal' deed het in 1971 en 1972. Pogačar doet het nu op zijn 23ste: hij was in een sprint met twee Masnada de baas.

Van in het begin ging het al snel bergop en enkele aanvalslustigen gingen er meteen stevig tegenaan. Onder hen ook Jan Bakelants, Victor Campenaerts en Tim Wellens. Bakelants was de Belg die het het langst uitzong in de vroege vlucht. In de laatste zestig kilometer begon een ander spel, dat van de favorieten.

Het was vooral uitkijken naar de Passo di Ganda, de laatste en zwaarste beklimming van de dag. Nadat renners als Bardet daar al eens een prik hadden uitgedeeld, gooide Tadej Pogačar helemaal zijn troeven op tafel. Niemand kon echt met hem mee. Deceuninck-Quick.Step had nog wel Alaphilippe en Masnada in de achtervolgende groep, van Almeida en Evenepoel was geen sprake meer.

ENKEL MASNADA MAAKT NA SLOTKLIM SPRONG NAAR VOREN

Masnada had al met zijn krachten gewoekerd en daar kwam blijkbaar geen einde aan, want de Italiaan reed in de afdaling naar Pogačar toe. Masnada was de enige die hierin in staat was, topfavoriet Roglič kende dan toch niet zijn allerbeste dag. In de sprint met twee haalde Roglič het vlot van Masnada. Adam Yates won de strijd om de derde plaats.