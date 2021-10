Fransman van AG2R Citroën Team heeft kneuzingen en hoofdblessure opgelopen na val in Ronde van Lombardije

Benoît Cosnefroy was één van de outsiders voor de overwinning in de Ronde van Lombardije, maar de Fransman kwam zwaar ten val in de afdaling van de Roncola. Daardoor kon hij niet verder.

Als Benoît Cosnefroy aan een wedstrijd deelneemt, moet je de renner altijd in de gaten houden, maar in de Ronde van Lombardije kon de Fransman van AG2R Citroën Team geen rol van betekenis spelen. Hij kwam namelijk ten val in de afdaling van de Roncola. Volgens Wielerflits heeft Cosnefroy daar enkele kneuzingen en een hoofdblessure aan overgehouden. De schade lijkt dus wel mee te vallen voor de Fransman.