Thibau Nys strijdvaardig na sleutelbeenbreuk: "Voor hetzelfde geld stond ik hier niet"

In het Amerikaanse Waterloo liep Thibau Nys twee dagen geleden een sleutelbeenbreuk op. Hij blijft echter niet bij de pakken zitten.

Nys landde vanmorgen op Zaventem en voelt zich best ok. “De eerste momenten na de val had ik het me veel erger ingebeeld, maar ik heb de vlucht goed verteerd en heb goed kunnen slapen. Het had natuurlijk aangenamer gekund, maar het viel beter mee dan verwacht. Voorlopig heb ik weinig of geen pijn”, zei Nys aan HLN.

De valpartij zag er nochtans vrij stevig uit. “Ik heb veel geluk gehad, want voor hetzelfde geld knalde ik er vol met mijn hoofd tegen en stond ik hier misschien niet.”

Het is ondertussen de vierde sleutelbeenbreuk voor Nys. Volgende week hoopt hij wel al opnieuw op de fiets te zitten. Het is wel de eerste keer dat hij geopereerd wordt, dus inschatten hoe lang hij niet in competitie zal komen is moeilijk te schatten.