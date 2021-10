Rennersvakbond klaagt 'opi-omi'-toeschouwer aan voor de som van... 1 symbolische euro

De vrouwelijke toeschouwer, bekend van het 'Allez omi-opi'-bord, die in de Tour de France een massale valpartij veroorzaakte, moet zich voor de rechtbank verdedigen. Dit vanwege een klacht die rennersvakbond CPA indiende. Ondertussen is ook duidelijk wat de CPA juist wil.

De CPA heeft in een statement meer duiding gegeven bij zijn klacht. "Met dit gebaar wil de CPA de aandacht vestigen op een verantwoordelijk en respectvolle attitude ten opzichte van de renners. Fans, maar in het algemeen iedereen die passeert bij een training of een wedstrijd, moeten zich gepast gedragen. De beelden van 'de fan in het geel' moeten een waarschuwing zijn. Zoiets mag nooit meer gebeuren."

GEZONDHEID VAN RENNERS IN HET GEDRANG GEBRACHT

Vervolgens werd er dieper ingegaan op het incident zelf. "De schade geleden door de renners is fysiek, moreel en economisch. We zijn er zeker van dat de toeschouwer niemand wilde pijn doen, maar door haar onzorgvuldigheid heeft ze de gezondheid en het seizoen van meerdere van onze leden in het gedrang gebracht."

Daarom eist de CPA dus een symbolische euro. "De compensatie van één euro waar we om vragen betaalt niet voor de kwetsuren van Marc Soler, Tony Martin of andere renners die tegen het asfalt gingen, maar heeft een symbolische waarde."