Campenaerts laat zich niet gek maken door problemen Qhubeka: "Ryder heeft al straffe stoten uit mouw geschud"

De financiële problemen blijven aanhouden bij Qhubeka. Dat zal ook Victor Campenaerts, die de piste om bij de ploeg te houden nog altijd openhoudt, ook niet ontgaan zijn. Qhubeka kondigde aan dat het voorlopig geen WorldTour-licentie aanvraagt.

Dat betekent niet automatisch dat Campenaerts een verlengd verblijf bij de ploeg de rug toekeert. Campenaerts maakt in een reactie bij HLN de vergelijking met vorig jaar. "Toen was het wachten tot december om te weten of we het zouden redden of niet. Douglas Ryder heeft dus al vaker straffe stoten uit zijn mouw geschud."

5 NA 12

Op de site van de ploeg kunnen geïnteresseerde partners zich via een link melden. Dat lijkt toch echt wel op een noodkreet. De voorbije jaren maakte de ploeg dus al een paar keer een doorstart, kan de geschiedenis zich nog herhalen? "We kunnen nu alleen maar hopen op een nieuwe straffe ‘numéro’, maar het is natuurlijk wel 5 na 12."

Voor Campenaerts zelf is het niet meteen een ramp als Qhubeka NextHash ophoudt te bestaan, want de ploegen staan voor hem in de rij. Hebben de gesprekken al wat opgeleverd? "Daar is nog geen nieuws over. Maar het spreekt voor zich dat ik deze keer niet tot december wil wachten om een keuze te maken. Of ik een deadline stel? Dat zal afhangen van mijn keuze."