OFFICIEEL: Deceuninck-Quick.Step geeft 21-jarig Brits talent contract voor twee jaar

Deceuninck-Quick.Step heeft een nieuw talent beet voor de komende seizoenen. De 21-jarige Brit Ethan Vernon komt bij de ploeg van Patrick Lefevere rijden. Lefevere had zijn komst ook al aangekondigd in het Nieuwsblad, inmiddels zijn alle details van de overeenkomst afgerond.

De jongeman uit Manchester heeft een contract getekend voor twee seizoenen. "Deceuninck-Quick.Step heeft een geschiedenis van het helpen van jonge renners. Ik kan geen betere omgeving bedenken om aan mijn profcarrière te beginnen. Er is ook veel kennis over het sprinten, iets waar ik me in wil specialiseren. Ik wil zo veel mogelijk leren en dan zien waar me dat brengt."

"We hebben Ethan al sinds de zomer op onze radar staan", geeft Patrick Lefevere aan. "Ook andere ploegen wilden zijn handtekening, we zijn dus blij dat hij naar ons komt. Hij heeft bij de U23 bewezen dat hij snel is aan de meet en heeft ook goede resultaten gehaald in het tijdrijden. Hij is dus sterk op meerdere fronten. We kijken uit naar wat hij voor ons kan doen."

Join us in giving a warm welcome to the talented and versatile @EthanVernon22 - a stage winner this season at the Tour de l'Avenir - who will turn pro with the Wolfpack next year: https://t.co/wY5Fc96nyE

Photo: @GettySport pic.twitter.com/ue2OV8WSNc — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) October 15, 2021

Eén van die betere tijdritresultaten was de zevende plaats van Vernon op het WK tijdrijden bij de beloften in Vlaanderen. In de Ronde van de Toekomst won hij dit jaar een etappe na een massasprint.