🎥 Jonge Belgische sprinter Arne Marit houdt Cocquard en Viviani af in GP du Morbihan

Arne Marit heeft de Grand Prix du Morbihan op zijn naam geschreven, een eendagswedstrijd in Bretagne.

Hoewel de GP du Morbihan geen grote naam heeft in de wielerwereld, stonden er wel heel wat grote namen aan de start: Viviani, Madouas, Coquard, Bonifazio, Dewulf... stonden allemaal aan de start.

De renners krijgen steevast een lastig parcours voor de kiezen waarbij de punchers meermaals de kans krijgen om et peloton achter zich te houden. In 2019 deed Benoît Cosnefroy dat nog terwijl Pasqualon het jaar voordien gewonnen had in een massasprint.

Dit jaar werd er opnieuw gesprint en het was niet een van de buitenlandse toppers die aan het langste eind trok, maar wel Arne Marit van Topsport-Vlaanderen Baloise. De 22-jarige sprinter en ex-renner van Lotto Soudal U23.

In de laatste meters dook Marit perfect in het gaatje om Coquard en Viviani voorbij te sprinten, zijn eerste profzege uit zijn carrière.