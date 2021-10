Amerikaanse tijdrijder gaat weg bij EF maar nog niet duidelijk welke ploeg hem binnenhaalt: "Mooie herinneringen"

Zijn periode bij EF duurt niet langer dan 1 jaar. Een nieuwe uitdaging wacht op de Amerikaanse tijdrijder Will Barta. Die ging eind 2020 van CCC naar Education First. Volgend jaar zal Barta opnieuw voor een andere ploeg uitkomen.

Barta heeft zijn vertrek bij EF aangekondigd op Instagram. "Mijn periode bij EF loopt op zijn einde. Ik heb veel mooie herinneringen aan het voorbije jaar en ik heb er veel goede vrienden aan overgehouden", blikt Barta qua beleving tevreden terug.

Het wielerseizoen bracht nochtans niet wat hij ervan verwacht had. "Een grote dankuwel aan iedereen die mij gesteund heeft in een lastig jaar." Het werd een jaar zonder overwinning. Zijn vijfde plaats in het Amerikaans Kampioenschap tijdrijden was zijn beste notering. "Ik kijk er naar uit om iedereen terug op de weg te zien in 2022!"

Barta rept met geen woord over bij welke ploeg hij volgend jaar dan wel aan de slag gaat. In 2020 verbaasde Barta door in de Vuelta ei zo na de tijdrit te winnen in de dertiende etappe. Primož Roglič was die dag slechts een seconde sneller.