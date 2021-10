Duitser volgend jaar geen ploegmaat meer van Tiesj Benoot: "Een geweldige omgeving, een geweldige sfeer"

Tiesj Benoot heeft al enkele bijzondere ploegmaats aan zijn zijde gehad. De Duitser met de tatoeages bijvoorbeeld, die we kennen als Jasha Sütterlin. Die reed de voorbije twee jaar voor DSM, of Sunweb zoals de ploeg in 2019 nog heette. Sütterlin blijft echter niet bij de ploeg.

Dat heeft de 28-jarige wielrenner zelf bekendgemaakt via zijn sociale mediakanalen. Het contract van Sütterlin bij DSM loopt af aan het einde van het jaar. "Na twee jaar en een aantal mooie herinneringen komt mijn reis bij DSM aan zijn einde", kondigt Sütterlin aan. Sütterlin heeft evenwel enkel positieve dingen te zeggen over de formatie die hij gaat verlaten. "Voor mij was het een geweldige omgeving, met geweldige mensen, en een geweldige sfeer. Ik heb hier twee heel mooie jaren gekend. Bedankt voor alles!" Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Jasha Sütterlin (@jasha_suetterlin) Het is nog niet bekend voor welke ploeg Sütterlin volgend jaar gaat rijden. Het doet enigszins denken aan de verklaring van Will Barta, die aankondigde EF te zullen verlaten, maar ook nog niet prijsgaf voor welke andere ploeg.