Lotto Soudal gaat tot en met 2025 door met huidige fietsleverancier: "Wisselwerking is cruciaal"

Sowieso ging Lotto Soudal zeker nog een jaar met zijn fietsleverancier doorgaan. Tot 2025 loopt de termijn die in het nieuwe samenwerkingsakkoord is vastgelegd. Lotto Soudal en Ridley gaan dus nog zeker vier jaar met mekaar in zee.

Ridley werd in 2005 al partner van het toen genaamde Davitamon-Lotto. Dat betekent dat Ridley in 2025 twintig jaar zal hebben samengewerkt met de Belgische Loterijploeg. Beide partners sloten een contractverlenging af voor drie jaar, want voor volgend seizoen hadden ze nog een overeenkomst.

Ik ben in de eerste plaats enorm fier dat we ook de komende jaren met Ridley in zee gaan", zegt General Manager John Lelangue. "Als Belgisch bedrijf dat zich focust op innovatie, kwaliteit en prestaties is het een perfecte match met waar Lotto Soudal voor staat."





"De wisselwerking tussen de R&D-afdeling van Ridley en de renners en staf van Lotto Soudal is cruciaal om de fietsen steeds te verbeteren en aan te passen aan de behoeftes van toprenners", gaat Lelangue verder. "Zo denk ik aan de fiets waarmee Victor Campenaerts het uurrecord brak of de specifieke Noah waarop Caleb Ewan al ruim twintig overwinningen behaalde."

Ook onlangs bleek nog eens de winst van het partnership met Ridley. "Recent nog werden aangepaste Noah Fast Discs ontwikkeld voor Parijs-Roubaix, waar Florian Vermeersch naar het podium sprintte. En ongetwijfeld heeft onze samenwerking ook de komende jaren heel wat successen in petto."