OFFICIEEL: Victor Campenaerts keert na twee jaar terug op het oude nest bij Lotto: "Mik op semiklassiekers"

Victor Campenaerts gaat opnieuw het shirt van Lotto Soudal aantrekken, zoals hij dat reeds eerder deed. Twee jaar geleden ging hij weg bij Lotto, nu keert hij er terug als een andere renner. Campenaerts mikt in 2022 op rittenkoersen en semiklassiekers.

Campenaerts komt over van Qhubeka, waar hij mocht vertrekken vanwege de financiële problemen van de ploeg. Bij Lotto tekent Campenaerts voor drie jaar. "Uiteraard was ik gecharmeerd door de interesse van verschillende teams, maar het interessante project en de duidelijke ambities van Lotto Soudal hebben de doorslag gegeven", verklaart Campenaerts zijn keuze.

Lotto krijgt een andere renner terug dan de Campenaert die het al kende: vroeger was hij tijdrijder, nu een klassieke renner. "Ik kijk er naar uit om mijn steentje bij te dragen in de attractieve manier van koersen van Lotto Soudal. Ik heb mijn hart verloren aan de voorjaarsklassiekers en ik wil voortgaan op het elan van afgelopen seizoen. Dat betekent aanvallend koersen, maar ook resultaat behalen."

Wat zijn de doelstellingen? "Ik besef dat ik volgend jaar nog niet kan meespelen in bijvoorbeeld de Ronde van Vlaanderen, daarvoor is mijn uithoudingsvermogen nog iets te beperkt. Daarom zal de trainingsfocus vooral liggen op het kweken van meer inhoud. Volgend seizoen mik ik in eerste instantie op de semiklassiekers en kortere rittenwedstrijden."