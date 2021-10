Quick.Step gaat twee jaar langer door met hardwerkende klimmer: "Een gemakkelijke beslissing"

Eén van de meest hardwerkende renners: zo beschrijven ze bij Deceuninck-Quick.Step vol lof klimmer James Knox. Er werd met de Brit een akkoord gesloten voor een contractverlenging. Knox blijft zeker nog twee jaar, tot het einde van 2023, aan boord.

Ze geraakten er zonder al te veel moeite uit. "Ik ben heel blij om tot een overeenkomst te komen met Patrick Lefevere en de ploeg", zegt Knox. "Het was een gemakkelijke beslissing. Ik had een goed gesprek met Patrick, de dingen gingen vlot en van daar gingen we dan voort."

Knox weet intussen ook wel hoe het werkt bij Deceuninck-Quick.Step. "Ik ben nu al vier jaar bij de ploeg en het zullen er zes zijn wanneer mijn nieuw contract afloopt. Ik zal de helft van mijn leven als wielrenner bij de ploeg hebben doorgebracht. Gek als je erover nadenkt. Ik ben blij dat ik kan blijven. Ik voel me steeds meer comfortabel."

KOPMANNEN HELPEN

Hoewel hij zelf ook al potentieel toonde als klassementsman, is hij bereid om zich weg te cijferen voor zijn ploegmaats. "Ik reed twee keer top 15 in een grote ronde, maar de ploeg heeft veel talentvolle jongeren. Ik kan kijken naar mijn eigen ambities, maar misschien is het beter dat ik de kopmannen help om resultaten te blijven halen."