Denise Betsema doet gouden zaak in Superprestige, mooie vierde plek voor Sanne Cant

Nog eens een klassementscross in Vlaanderen met Denise Betsema die de Superprestigemanche in Ruddervoorde helemaal naar haar hand heeft gezet. Betsema was veruit de sterkste, terwijl Lucinda Brand net een mindere dag had. Sanne Cant kan zich optrekken aan haar vierde plaats.

Cant had ook uitgepakt met een blitzstart, al zag ze aan het eind van de eerste ronde het kopduo Betsema - Van der Heijden wel al afstand nemen. Cant kreeg in de achtervolging het gezelschap van Worst. Een sterk einde van de derde ronde deed Betsema afstand nemen van Van der Heijden: de leidster in de koers moest hierna niemand meer vrezen.

Worst maakte wel nog de sprong tot bij Van der Heijden en liet haar landgenote ook achter. Alle posities lagen zo al vast: de volledige top vijf was eigenlijk al bekend. Ook de vierde plek van Cant kwam niet in het gedrang, want de op de vijfde plek rondrijdende Brand was slecht vertrokken en sukkelde daarna in de technische passages.

De vierde plaats is voor Cant zeker een opsteker in vergelijking met de crossen in Amerika. Denise Betsema heeft uiteraard de meeste redenen om tevreden te zijn: ze won niet alleen in Ruddervoorde, maar deed ook vier posities beter dan Brand. Niet onbelangrijk voor het klassement.