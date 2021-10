Patrick Lefevere kan tot eind 2023 blijven rekenen op bekende sponsor: "Dat is wat maten doen"

"De Wolfpack en Maes Pils blijven hun succesvolle samenwerking verderzetten. Want dat is wat maten doen, ze blijven bij elkaar", zo wordt de overeenkomst aangekondigd. Een duidelijke verwijzing naar de bekende slogan "Maten, Makkers, Maes".

Maes maakt via Deceuninck- Quick.Step vooral reclame voor zijn bier zonder alchohol, Maes 0.0, en de slogan "Don't drink & drive". "Maes is een perfecte 'match' voor de identiteit van onze ploeg", looft Patrick Lefevere de samenwerking."

The Wolfpack & @Maes_Pils will continue their successful partnership in the next seasons.



Because that's what mates do, they stick together: https://t.co/GyAqfEklqY#MatenMakkersMaes #EntrePotesCestMaes

Photo: @BeelWout pic.twitter.com/g9nVjyrMZ1