Nederlandse selectie voor EK veldrijden vol toppers al bekend, uiteraard geen Van der Poel en ook geen Vos

Met het EK is het eerste kampioenschap uit het veldritseizoen in zicht. Nederland kan Van der Poel nog niet meenemen, maar heeft wel Van der Haar bij de mannen en kan bij de vrouwen opnieuw rekenen op verschillende toppers. Al zal Marianne Vos er niet bij zijn.

Mathieu van der Poel heeft zijn veldritseizoen nog niet aangevat en komt dus niet in aanmerking om mee te dingen naar de Europese titel op 7 november op de VAM-berg in Wijster. Van der Haar werd onlangs nog tweede in een Wereldbekercross en kan in een goede dag zeker een gooi doen naar een medaille.

Bij de dames dus geen Vos, maar wel Ceylin del Carmen Alvarado, die de titelverdedigster is op het EK en haar sterrentrui zeker zal willen behouden. Met Brand, Betsema en Worst komen haast alle grote kanshebsters op de titel uit Nederland. Hieronder de selecties:

mannen

Lars van der Haar

Corné van Kessel

Joris Nieuwenhuis

Stan Godrie

vrouwen

Lucinda Brand

Annemarie Worst

Denise Betsema

Yara Kastelijn

Ceylin del Carmen Alvarado

Inge van der Heijden

Manon Bakker

Aniek van Alphen