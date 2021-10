Boekenkoorts in het peloton: ex-renner van Wanty-Gobert zit al aan zijn tweede boek

Julian Alaphilippe heeft het te pakken, maar hij is niet alleen: er heerst boekenkoorts in het peloton. Alaphilippe heeft zopas zijn eerste boek uitgebracht. Guillaume Martin zit zelfs al aan boek nummer twee: "La societé du peloton".

Éditions Grasset zal op 10 november het boek van Guillaume Martin uitbrengen. Dat is uiteraard vooral gericht op de Franse markt, omdat Martin vooral binnen Frankrijk een bepaalde status heeft als één van 's lands beste ronderenners.

Martin schetst volgens de site van de uitgeverij in het boek de filosofie van een individu binnen een groep: of hoe de wegen van de filosofie en de sport mekaar kunnen kruisen. Guillaume Martin staat zelf ook zowat bekend als de filosoof van het peloton: niet onlogisch dus dat hij op zoek gaat naar die raakvlakken.

In België brengen we Martin voroal in verband met zijn periode bij Wanty-Gobert. Hij koerste vier jaar voor de Belgische ploeg, vooraleer in 2020 de overstap te maken naar Cofidis.