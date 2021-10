Voor 2de keer in 7 edities wint niet Van Aert of Van der Poel in Overijse: hoe presteerden de kanshebbers daar al?

Zondag is het met Overijse de 'moeder aller crossen'. Wout van Aert en Mathieu van der Poel waren er daar in het verleden vaak bij. Meestal won dan ook vaak één van hen. Komende zondag zal dat niet het geval zijn. Hoe presteerden de kandidaat-winnaars daar al?

Het zal pas de tweede keer in zeven edities zijn dat de winnaar niet Van Aert of Van der Poel heet in Overijse. Van der Poel won in 2015, 2016 en 2017. Aerts zorgde al voor een andere naam op de erelijst in 2018, waarna het het volgende jaar weer aan Van der Poel was. Die moest het in de meest recente editie afleggen tegen Van Aert. Hieronder de uitslagen die de kanshebbers voor zondag al in Overijse kunnen voorleggen.

Toon Aerts: 5de in januari 2021, 4de in 2019, winnaar in 2018

Quinten Hermans: 9de in januari 2021, 3de in 2019, 9de in 2017

Eli Iserbyt: 6de in 2019, 16de in 2018, 5de in 2017

Laurens Sweeck: 7de in januari 2021

Lars van der Haar: 6de in januari 2021, 6de in 2018

Michael Vanthourenhout: 4de in januari 2021, 12de in 2019, 2de in 2018