Iserbyt dankt WB-zege aan het volhouden in de finale: "Aanval van Aerts perfect voor mij, ik moest er dan over"

Eli Iserbyt ploeterde in zijn leiderstrui nog eens naar de zege in Overijse. Toon Aerts was de voornaamste tegenstander voor de mannen van Pauwels Sauzen-Bingoal. Met het einde in zicht kregen velen het lastig en Iserbyt kon dan wel nog doorbijten op weg naar de overwinning.

"Als je mij dit scenario voor de start had verteld, ging ik even stressen", slaakte de winnaar een zucht van opluchting. "Het was zeker niet gemakkelijk. In het begin reed Quinten Hermans constant op kop, maar Michael Vanthourenhout en ik wisten hoe lang deze wedstrijd was. We dachten aan de finale en dan zie je dat je bergaf niet iets kunt winnen, maar wel iets verliezen."

Die finale pakte dan ook prima uit voor Iserbyt. "In de laatste ronde speelde ik dan alles of niets. De aanval van Toon Aerts was eigenlijk perfect voor mij. Ik moest er dan over gaan eens hij neerzat." Het was wel echt reclame voor het veldrijden in Overijse: pure cyclocross. "De regen was een onzekere factor, het was wel plezant."

Ondanks zijn overwinning reed Iserbyt niet rond met het gevoel dat hij overmacht had. "Perfect voelde ik mij niet. Ik had precies niet veel over, maar zag dat er wat verval was bij iedereen in de finale."