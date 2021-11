Evenepoel doet het het heel aardig in gravelrace Belgian Waffle Ride en laat knappe ereplaats noteren

Remco Evenepoel is een man van vele talent en ook het gravelracen heeft hij onder de knie! Het was al bekend dat hij kon tijdrijden en klimmen, goed kon zijn in korte rittenkoersen en eendagskoersen. Ook met het rijden over onverharde wegen weet Evenepoel wel raad.

Zijn wegseizoen was nog maar pas afgelopen of het geraakte al bekend dat Remco Evenepoel zou meedoen aan de Belgian Waffle Ride, een gravelrace in de Amerikaanse staat Kansas. Voor de fun uiteraard, maar Evenepoel wilde blijkbaar toch ook wel een goed figuur slaan. Er werden wedstrijden georganiseerd voor drie verschillende afstanden. De langste afstand was 178 kilometer, Evenepoel deed mee aan de gravelrace over 111 kilometer. Remco Evenepoel deed het best aardig en sleepte met een zesde plek een mooie ereplaats uit de brand. Hij finishte ook twee plaatsen voor Mattia Cattaneo, zijn ploegmaat bij Deceuninck-Quick.Step. Evenepoel eindigde wel op dertien minuten van de winnares op de 111 kilometer. Dat was de Amerikaanse ransgenderatlete Molly Cameron.