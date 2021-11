Iserbyt geniet na zwaar weekend: "Perfecte cross gereden"

Drie op een rij voor Eli Iserbyt in de Koppenbergcross. Opnieuw was hij oppermachtig in Oudenaarde, met alle gevolgen van dien.

"Ik was heel goed vandaag, ik zat meteen in mijn ritme en met een goede bandendruk", aldus Iserbyt bij Sporza na de winst. Goede dag "Het was een hele goede dag voor mij. Een goed verlengd weekend, met de twee zwaarste crossen die we al hadden." "Vooraf had ik niet verwacht zo'n goede dag te hebben na gisteren, maar ik heb de perfecte wedstrijd gereden."