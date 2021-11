Thibau Nys rijdt naar derde plaats in Koppenbergcross: "Ik zat tegen mijn limiet"

Thibau Nys maakte in de Koppenbergcross zijn comeback nadat hij op 10 oktober in het Amerikaanse Waterloo zijn sleutelbeen brak.

Het is nog geen maand geleden dat Thibau Nys zijn sleutelbeen brak op de Wereldbeker in het Amerikaanse Waterloo. “Mijn breuk is goed genezen, ik heb er eigenlijk totaal geen last van gehad tijdens de wedstrijd zelf”, zei Nys na de Koppenbergcross.

Het was even wennen voor Nys. Hij hing lang rond de vijfde plaats, maar werd nog derde. “De Koppenberg is heel eerlijk. Hier rijd je je eigen tempo en in het begin kon ik niet sneller en zat ik tegen mijn limiet. Ik mankeer uiteraard ook wel wat wedstrijdritme. In het tweede deel van de wedstrijd vond ik mijn ritme. Ik kwam almaar dichter bij de koplopers en kon nog veel tijd goedmaken. Ik ben tevreden over mijn wedstrijd. Meer dan een derde plek zat er niet in."

Volgende week staat het EK op het programma. “Ik ga voor het hoogst haalbare, maar de concurrentie zal er nog straffer zijn dan vandaag hier op de Koppenberg. Makkelijk wordt het niet en het zal ook een zware wedstrijd worden met die VAM-berg. Ik ga mijn best doen, maar wellicht komt deze cross nog wat te vroeg om mee te doen met de besten.”